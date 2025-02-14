Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air має намір відновити близько 30 маршрутів до України, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії. Рішення залежатиме від ситуації з безпекою та дозволів європейських авіаційних регуляторів, заявив гендиректор авіакомпанії Йожеф Варад.

За його словами, протягом шести місяців після завершення конфлікту Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, щоб відновити пасажиропотік і забезпечити приблизно 5 мільйонів місць на авіарейсах на рік за 60 маршрутами.

Аналогічну заяву зробив генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл. Він заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план з відновлення польотів в Україну і планує відкрити 24 маршрути до Києва та Львова. За його словами, літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.

Одеський аеропорт буде готовий приймати цивільні літаки через 114 днів після зупинки бойових дій. Про це журналістам повідомив гендиректор ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» Володимир Семенченко.

За його словами, адміністрація аеропорту розробила детальний план ліквідації наслідків ворожих прильотів і визначила терміни відновлення інфраструктури.

«Нам потрібно щонайменше сто днів, щоб привести все до ладу і підготувати територію аеродрому до роботи. Одеса навряд чи буде першою або другою – на ці місця претендують Київ і Львів, однак, думаю, що ми будемо третіми», – каже гендиректор.

За словами Володимира Семенченка, для нормальної роботи аеропорту зараз недостатньо персоналу.

«Треба повернути колишніх працівників і оновити тренінги з персоналу», – додав він.

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