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Про це повідомив одеський активіст Артем Карташов.

У липні 2024 року розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації були затверджені такі перейменування:

За висновками комісії, усі згадані топоніми, що були перейменовані, підпадають під символіку російської імперської політики та радянського періоду, тому їхнє перейменування відповідає чинному законодавству.

Після експертної оцінки суперечки навколо правомірності зміни назв вулиць, пов’язаних з діячами радянського періоду, вважаються закритими.

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