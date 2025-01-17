Одеська філія «Адміністрації морських портів України» шукає підрядника для реалізації першої черги ремонту доріг у порту. За скорегованим проєктом, на проведення робіт виділено 11 мільйонів 419 тисяч гривень.

Тендер проводять у форматі відкритих торгів зі скороченими термінами подачі заявок. Пропозиції прийматимуть до 10 лютого, а вже 11 лютого визначать переможця.

Згідно з тендерною документацією, роботи передбачають заміну асфальтового покриття, бордюрів, підземних комунікацій, встановлення пожежного гідранта та озеленення території. Адреса проведення робіт – площа Митна, 1. Перший етап охоплює ділянку завдовжки 153 метри. Завершити будівництво планують до кінця 2025 року.

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