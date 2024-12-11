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Ремонт постраждалого від обстрілів будинку в центрі Одеси відкладається

Ремонт постраждалого від обстрілів будинку в центрі Одеси відкладається

В Одесі відкладається відновлення багатоквартирного житлового будинку на проспекті Шевченка, 8-В, який постраждав від ворожого обстрілу. Причина – виявлені порушення в договорі на його ремонт.

Як повідомили в Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області, договір на ремонт пошкодженого будинку розірвано.

На етапі закупівлі аналітики виявили ризики. З’ясувалося, що підприємство – переможець тендеру не має необхідної матеріально-технічної бази для виконання ремонтних робіт, також підрядник не підтвердив наявність працівників відповідної кваліфікації.

Крім того, будівельна компанія уклала кілька договорів на виконання робіт протягом одного періоду з різними підприємствами, не маючи достатньо працівників.

Наразі договір між одним із департаментів Одеської міської ради та переможцем тендеру розірвано.

Нагадаємо, у вересні цього року Департамент міського господарства Одеської міської ради оголосив тендер для виконання ремонтних робіт у двоповерхівці на проспекті Шевченка, 8в. Житловий будинок постраждав унаслідок дронової атаки в ніч на 25 січня 2024 року. Роботи оцінили в 45 мільйонів гривень.

 

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