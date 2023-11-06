Вирва посеред дороги та понівечена пам’ятка архітектури: Одеса після обстрілів (фоторепортаж)

Саме в такому стані Одеса сьогодні зустрічала новий ранок. Протягом усього дня комунальники розчищають вулиці від скла та уламків бетону.

Перекрита вулиця – наслідок влучання ракети. Адже прямо посеред проїжджої частини утворилася величезна вирва, яка одразу заповнилася водою. Сьогодні міські комунальні служби там працюють з самого ранку.

Одеський національний художній музей на Софіївській зазнав руйнувань у день народження – сьогодні музею 124 роки. Вибиті вікна, поламані двері, пошкоджене тинькування, внутрішні пошкодження – такий подарунок отримав музей від росіян. І на стіні яскрава табличка, що об’єкт охороняється законом.

Постраждали й сусідні з музеєм будівлі – погнуті ролети, скрізь валяються залишки скла.

Наразі все огороджено стрічкою і заходити за неї не можна. Також зараз проводиться оцінка пошкоджень об’єктів на вулиці Софіївській.

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