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Вирва посеред дороги та понівечена пам’ятка архітектури: Одеса після обстрілів (фоторепортаж)

Вирва посеред дороги та понівечена пам’ятка архітектури: Одеса після обстрілів (фоторепортаж)

Ще одна ніч під сигнал повітряної тривоги та ракетний обстріл минула в Одесі. Ще одна пам’ятка архітектури зазнала руйнувань від російських ракет. А у центрі міста величезна вирва, заповнена водою.

Саме в такому стані Одеса сьогодні зустрічала новий ранок. Протягом усього дня комунальники розчищають вулиці від скла та уламків бетону.

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Худмузей1
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Перекрита вулиця – наслідок влучання ракети. Адже прямо посеред проїжджої частини утворилася величезна вирва, яка одразу заповнилася водою. Сьогодні міські комунальні служби там працюють з самого ранку. 

Худмузей1
Худмузей1
Худмузей1
Худмузей1

Одеський національний художній музей на Софіївській зазнав руйнувань у день народження – сьогодні музею 124 роки. Вибиті вікна, поламані двері, пошкоджене тинькування, внутрішні пошкодження – такий подарунок отримав музей від росіян. І на стіні яскрава табличка, що об’єкт охороняється законом. 

Худмузей1
Худмузей1
Худмузей1
Худмузей1
Худмузей
Худмузей

Постраждали й сусідні з музеєм будівлі – погнуті ролети, скрізь валяються залишки скла. 

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Худмузей1
Худмузей1
Худмузей1
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Наразі все огороджено стрічкою і заходити за неї не можна. Також зараз проводиться оцінка пошкоджень об’єктів на вулиці Софіївській.

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