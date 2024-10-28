В одеському футболі великі зміни: навіщо в місто приїжджав Андрій Шевченко

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Нагадаємо, за підсумками конференції новим керівником Одеської обласної футбольної асоціації обрано Олега Кіпера, голову Одеської обласної військової адміністрації. За його кандидатуру проголосували 30 із 31 делегата.

На конференції виступив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Цю посаду він обіймає із січня 2024 року.

«Перед нами стоїть важливе завдання – створити умови, щоб усі, хто хоче займатися футболом, мали рівні можливості. Упевнений, що з новою командою в Одесі ми виведемо футбол регіону на новий рівень. Від Української асоціації футболу гарантована постійна підтримка», – підкреслив Шевченко.

Також Андрій Шевченко відвідав Одеську обласну дитячу лікарню. Глава УАФ, подарував дітям м’ячі з власним автографом та інші подарунки.

Нагадаємо також, що мер Одеси – Геннадій Труханов отримав нещодавно дивну медаль і потрапив у зв’язку з цим до скандалу.