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В одесском футболе большие перемены: зачем в город приезжал Андрей Шевченко

В одесском футболе большие перемены: зачем в город приезжал Андрей Шевченко

Андрей Шевченко присоединился к VII Конференции Одесской областной футбольной ассоциации, на которой избрали нового руководителя. Эту должность занял глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Напомним, по итогам конференции новым руководителем Одесской областной футбольной ассоциации избран Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации. За его кандидатуру проголосовали 30 из 31 делегата.

На конференции выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Эту должность он занимает с января 2024 года.

«Перед нами стоит важная задача — создать условия, чтобы все, кто хочет заниматься футболом, имели равные возможности. Уверен, что с новой командой в Одессе мы выведем футбол региона на новый уровень. От Украинской ассоциации футбола гарантирована постоянная поддержка», — подчеркнул Шевченко.

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Также Андрей Шевченко посетил Одесскую областную детскую больницу. Глава УАФ, подарил детям мячи с собственным автографом и другие подарки.

Андрей Шевченко

Напомним также, что мэр Одессы Геннадий Труханов получил недавно странную медаль и угодил в этой связи в скандал.

 

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