Уболівальники одеського «Чорноморця» під час матчу назвали львівських футболістів «бандерівцями»

Про це під час пресконференції після мтчу повідомив головний тренер львів’ян Владислав Лупашко.

«Я розумію, що є багато різних людей, і не можна ставитися до одеських уболівальників так, як я хочу сказати – гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники… Не можна так робити. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі говоримо про расизм, але такі речі не кращі за расизм», – зазначив Лупашко.

Наразі невідомо, чи залишать у львівській команді цей факт на совісті вболівальників, чи сигналізуватимуть керівним футбольним органам країни щодо неприпустимості подібних речей.

Зазначимо, у матчі 7-го туру чемпіонату України одесити програли «Карпатам» із мінімальним рахунком 0:1.

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