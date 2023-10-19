В одеському супермаркеті стався вибух – постраждали люди

Про це повідомили у поліції Одеської області.

У середу, 18 жовтня, в офісі однієї з торгових мереж розірвався використаний боєприпас, який як сувенір приніс один із постраждалих. Походження “подарунка” встановлюють поліцейські.

“Двоє людей госпіталізовано з вибуховими та рваними ранами кінцівок.

У межах розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України кримінальне провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета”, – повідомили у поліції.

Видання “Думська” з посиланням на своє джерело повідомляє, що боєприпас приніс до офісу військовослужбовець як подарунок за допомогу українським військовим. У використаній гільзі залишився пороховий заряд – він здетонував.

“Постраждали двоє людей. Один втратив багато крові, отримав осколкове поранення, переніс операцію. Стан постраждалого стабілізується. Другий важчий – залишився без пальців”, – каже джерело.

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