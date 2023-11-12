Одеська область: через паровий котел обгоріли чоловік, дружина та дитина

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, сьогодні вранці до Служби порятунку повідомили, що внаслідок парового викиду з опалювального котла отримали термічні опіки чоловік 1989 року народження, жінка 1995 року народження та їхній шестирічний син.

Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше у Київському районі Одеси у квартирі спалахнула пожежа через залишену на плиті їжу, постраждала п’ятирічна дитина.

Також повідомлялося, що в Одесі трагічно загинув чоловік під час ремонту власного авто.