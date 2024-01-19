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В Одесі стався обвал стіни найвідомішої лікарні – пам’ятки архітектури (фоторепортаж)

В Одесі стався обвал стіни найвідомішої лікарні – пам’ятки архітектури (фоторепортаж)

Сьогодні, 19 січня 2024 року, в Одеській інфекційній лікарні обвалилася частина стіни циркульного корпусу. Будівля має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Кореспондент «Одеського життя» побував на місці події. З вулиці Пастера, де сталася біда, ви постраждалу будівлю не побачите. Хіба що огороджувальні стрічки повідомляють про небезпеку. А от якщо потрапити на територію лікарні, то там, за металевим парканом, ви й побачите ще одне одеське поранення

Що відомо? Як повідомляється офіційно, обвал стався в так званому циркулярному корпусі Одеської інфекційної лікарні. Будівля давно перебувала в аварійному стані. Тому її не використовували щонайменше п’ять років.

 

Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова

Головне: унаслідок обвалення стіни ніхто не постраждав.

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В Одеській міській раді повідомили, що фахівцями профільних служб мерії та науковцями Одеської державної академії будівництва та архітектури буде проведено обстеження будівлі та надано рекомендації щодо першочергових дій.

Инфекционка. Котова

Додамо, йдеться про одну з найстаріших будівель Одеси, яку побудували ще у на початку позаминулого століття.

Як повідомляють в Одеській мерії, будівля є пам’яткою архітектури національного значення, знаходилася у вкрай незадовільному/аварійному стані.

 

Инфекционка. Котова
Инфекционка. Котова

Дійсно, паркан, що огороджує будівлю, був встановлений не сьогодні, а вже давно. А враховуючи, що будівля є пам’яткою архітектури національного значення, будь-які роботи повинні будуть погоджуватися з відповідними державними органами…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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