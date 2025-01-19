Про це повідомили у прес-службі закладу.
«Взимку в природі немає яскравого буяння кольорів, притаманного іншим порам року. Але уважний погляд, почуття прекрасного завжди допоможуть віднайти красу оточуючого світу», – прокоментували у ботанічному саду.
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Фото зробив директор гідробіологічної станції Університету імені Мечнікова Олег Ковтун.
Раніше фахівці національного природного парку «Тузловські лимани» повідомили, що в українській Бессарабії: у розпал зими розквітла рідкісна квітка.
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