Лавандовий лабіринт, колекція гортензій та екзотичні рослини: що ще можна знайти в Одеському ботанічному саду

Як знайти Одеський ботанічний сад?

Ботанічний сад Одеського національного університету ім. Мечникова охоплює одразу дві локації, і обидві знаходяться на Малому Фонтані. Перша ділянка (стара територія) розташована ближче до Аркадії, на Французькому бульварі, 87, друга (нова територія) – навпроти санаторію Чкалова, за адресою: Французький бульвар, 48/50.

Дістатися до територій можна на 5-му трамваї.

Передусім Ботанічний сад є учбовою базою ОНУ ім. Мечникова, тобто місцем де вирощуються та зберігаються колекції рослин, але у певний час обидві локації доступні й для звичайних відвідувачів.

Стару територію, що на Французькому бульварі, 87, можна відвідати з вівторка по неділю. Тут проводяться екскурсії у будні дні о 13:00, в неділю об 11:00 та 13:00.

Також за попереднім записом можна проводити фотосесії.

Записатися на групову екскурсію (від 10 осіб) старою територією або фотосесію можна за телефоном: +38 (098) 987 61 79.

Вартість квитка

Дорослий/дитячий – 140/120 грн;

Пільгові категорії – 120 грн;

Діти до 6 років безкоштовно.

Фотосесія – 1250 грн/година.

Друга (нова) територія, що на Французькому бульварі, 48/50, доступна щодня, крім понеділка. Тут також проводяться екскурсії та фотосесії за попереднім записом, а для звичайних прогулянок територія доступна у дні відвідувань з 10:00 до 18:00.

Як записатися на екскурсію

Для запису на екскурсію новою територією або фотосесію дзвоніть за номерами:

+38 (048) 796 47 19,

+38(097) 738 78 69.

Вартість екскурсійного квитка:

Дорослий/дитячий – 140/120 грн.

Фотосесія — 780 грн за годину

Вартість вхідного квитка для самостійних прогулянок:

Дорослий/дитячий – 70/50 грн;

Пільгові категорії – 50 грн;

Діти до 6 років – безкоштовно.

Що можна побачити у ботанічному саду?

Колекція ботанічного саду ОНУ ім. Мечникова налічує близько 4 тисяч таксонів, тому майже весь рік тут щось квітне. Є тут багато колекцій відкритого ґрунту, експозиційні ділянки, які доступні для відвідувачів. Також є ділянка безперервного квітування. Там рослини підібрані таким чином, що ще починаючи з лютого до самих морозів грудня одні цвітіння замінюють інші.

На старій території ботанічного саду переважно знаходяться колекції захищеного ґрунту. Там є колекції кактусів, сукулентів, субтропічних, тропічних рослин. Також ботанічний сад має колекцію лікарських рослин, папоротників, цитрусових, що вирощуються у оранжереях.

«Це старовинні парки в яких є багато екзотичних рослин, є колекційні рослини, але для того, щоб бачити колекції, треба замовляти спеціалізовану екскурсію. А дізнатися про нові цвітіння можна, якщо приєднатися до наших соціальних мереж», — розповідає директор Ботанічного саду Людмила Левчук.

Попередньо передбачити точний час того чи іншого цвітіння дуже складно. Терміни можуть пересуватися на 2-3 тижні. Особливо цього року, коли всі ми стали свідками раннього пробудження природи.

На Французькому бульварі, 48/50, у червні та на початку липня, можна побачити незвичайний лавандовий лабіринт, ще трохи цвітіння троянд, багато екзотичних рослин, а також велику колекцію гортензій, які будуть квітнуть майже до самого листопаду.

А восени одеситів та гостей міста запрошують подивитися на цвітіння хризантем.

Крім рослин, у ботанічному саду можна побачити і представників фауни. У невеликому ставку серед лілій та водоростей водяться маленькі риби та балакучі жаби, а на збирання нектару іноді заглядають екзотичні метелики.

Також тут є багато кімнатних і вуличних квітів, які можна придбати і забрати з собою додому.

Волонтерська допомога Ботанічному саду

Усі чули, що Одеський ботанічний сад постраждав від ракетної атаки 25 березня. Було пошкоджено теплиці, вибито скло в адміністративній будівлі. На прохання про допомогу відгукнулися волонтери, які збирають кошти на відновлення, організують на території ботанічного саду різноманітні благодійні заходи, ярмарки, фестивалі. Також щосуботи тут відбуваються концерти класичної музики, яка завжди добре впливає не лише на людей, але й на рослини.

У складний для країни час ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова також відчуває багато труднощів. Як і всі, намагається виживати, самотужки робити все, що можливо, та багато від чого відмовляється. Так, через брак коштів, зараз вже немає можливості вирощувати однорічні рослини, створювати експозиційні теплиці для відвідувачів, також вкрай не вистачає робочих рук.

«Ми дуже вдячні всім хто нам допомагає, але нам дуже потрібна й фізична допомога, тому що десятки соток, які необхідно постійно сапати, це дуже важливо», — каже директор Людмила Левчук.

Але незважаючи на всі труднощі, завдяки ентузіазму керівництва та співробітникам, за підтримки волонтерів та небайдужих одеситів ботанічний сад Одеського національного університету ім. Мечникова продовжує існувати, вести наукову роботу, зберігати багатовікові традиції та історію Одеси.

Ольга Леманн