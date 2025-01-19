Об этом сообщили в пресс-службе заведения.
«Зимой в природе нет яркого буйства цветов, присущего другим временам года. Но внимательный взгляд, чувство прекрасного всегда помогут обрести красоту окружающего мира», – прокомментировали в ботаническом саду.
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Фото сделал директор гидробиологической станции Университета имени Мечникова Олег Ковтун.
Ранее специалисты национального природного парка «Тузловские лиманы» сообщили, что в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок.
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