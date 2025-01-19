Зима в Одесском ботаническом саду
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Об этом сообщили в пресс-службе заведения.

«Зимой в природе нет яркого буйства цветов, присущего другим временам года. Но внимательный взгляд, чувство прекрасного всегда помогут обрести красоту окружающего мира», – прокомментировали в ботаническом саду.

в ботсаду Одессы расцвел японский зимоцвет

Статья по теме: Лавандовый лабиринт, коллекция гортензий и экзотические растения: что еще можно найти в Одесском ботаническом саду (фото, видео)

Фото сделал директор гидробиологической станции Университета имени Мечникова Олег Ковтун.

Удивительное растение в Одесском ботсаду

Ранее специалисты национального природного парка «Тузловские лиманы» сообщили, что в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок.

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