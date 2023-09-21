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В Одесі ремонтуватимуть пам’ятку архітектури: оголошено тендер на майже 13 млн гривень

В Одесі ремонтуватимуть пам’ятку архітектури: оголошено тендер на майже 13 млн гривень

В Одесі оголосили черговий тендер на проведення ремонтних робіт. Цього разу планують відремонтувати дах архітектурної пам’ятки – Будинку Шувалової.

Про це йдеться на сайті держзакупівель.

Ремонтувати планують дах та покрівлю у Комунальному некомерційному підприємстві «Дитячий консультативно діагностичний центр», більш відомий як Центр Рєзніка, що знаходиться на вул. Дворянській, 10 (на розі вул. Садової).

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міськради. Згідно з інформацією на сайті, планується провести реставраційний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі.

Тендер на ремонт Центра Резника

Очікувана вартість проведення робіт – 12 649 900 грн. В цю вартість входить демонтаж старої стелі та реставрація горища, встановлення нових металевих труб для водовідведення, нова покрівля, заземлення та виготовлення нових пожежних драбин.

Довідка. Вказаний об’єкт є памʼяткою архітектури «Будинок Шувалової». Його було збудованою у 1850 році для дружини швейцарського консула Єлизавети Трітен. Пізніше під довіреністю графині Шувалової у будівлі добудували горище та вікна у підвалі. Згодом, на початку ХХ століття, у будівлі розміщувалось консульство Німеччини.

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