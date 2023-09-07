Новий тендер на Одещині, або як шалені гроші на вітер витрачають

Місцева влада затишного невеличкого міста на Одещині — Южного, вирішила зайнятися розвитком територій. Щоб здійснити задумане, вони проводять тендер на розроблення комплексного плану просторового розвитку території міста Южне.
Про це стало відомо з платформи держзакупівель Prozorro.
Одещина продовжує витрачати бюджетні кошти на непершочергові потреби під час війни.
А планує місцева влада Южного витратити 15,5 мільйонів гривень на розробку документації.
Замовником стало Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.
Розроблення комплексного плану просторового розвитку території міста Южне переможець має надати до 31 грудня 2024 року.
Нагадаємо, що до скандальних тендерів нашої області за останній час віднесли реконструкцію Київського райсуду міста та ремонт фасаду ТЮГу.
Півтора тижня тривали мітинги під мерією Одеси, але результату це не принесло — договір на реконструкцію суду вартістю 106 млн грн кладено.