Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області з’явиться своя Шампань

В Одеській області з’явиться своя Шампань

Парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування села Надеждівка Арцизької громади на Шампань.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких, зокрема, стосуються російської імперської політики, і надала рекомендації щодо приведення їх у відповідність до стандартів державної мови.

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У цьому переліку є села Надеждівка, Холмське і Новохолмське Арцизької громади.

Під час обговорення питання про перейменування села Надеждівка розглядалося два варіанти назви – Надія і Шампань.

Крім того, жителі пропонували повернути населеному пункту історичну назву Гоффнунгсфельд (у перекладі з німецької – поле надії). Адже Надеждівка була заснована 1864 року німцями-колоністами. А ця назва існувала до 1944 року, поки радянська влада просто переклала німецьку назву на російський лад. Але в цьому варіанті перейменування є суттєвий недолік – його дуже важко вимовляти.

Єдиної згоди щодо вибору назви шляхом голосування присутні на слуханнях не досягли, і було вирішено на розгляд Верховної Ради надати обґрунтування обох назв.

Нагадаємо, 20 березня Парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку і містобудування ухвалив рішення про перейменування п’яти міст і 104 сіл та селищ. Як стало відомо, комітет рекомендував Верховній Раді перейменувати місто Южне на Порт-Аненталь.

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