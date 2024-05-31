Головного воєнкома Одеської області звільнили, – ЗМІ

Головного воєнкома Одеської області звільнили, – ЗМІ

Наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Охріменка звільнено з посади керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він керував ТЦК менше року.

Документ за підписом Головнокомандувача Олександра Сирського опублікували ЗМІ.

приказ

Олександра Охріменка звільнили із займаної посади і призначили начальником відділу однієї з військових частин.

“Призначити полковника Охріменка Олександра Петровича, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування підготовки військової частини” , – йдеться в наказі Олександра Сирського.

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Нагадаємо, Олександр Охріменко змінив на цій посаді Євгена Борисова, який вирушив у СІЗО за підозрою в незаконному збагаченні. Днями його було взято під варту вдруге.

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