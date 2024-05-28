В Одеській області затримали головного редактора “Економічної правди”: він вирушає на фронт

У Білгород-Дністровському на Одещині співробітники територіального центру комплектування затримали головного редактора видання “Економічна правда” Дмитра Дєнкова. Він повідомив, що тепер вирушає на службу до ЗСУ.
Близько доби про місцеперебування Дєнкова не було інформації. Про це повідомляє “Українська правда”.
Як затримали Дмитра Дєнкова
Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва пояснила, що Дєнков їхав в Одеську область, щоб відвідати своїх батьків. Прикордонники затримали його на транзитній ділянці.
“За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон і всі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, тому що він не виходив на зв’язок. Лише після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського”, – йдеться в повідомленні УП.
Пізніше Дмитро Дєнков вийшов на зв’язок і дуже стримано прокоментував інцидент.
“Зі мною все гаразд, ми знайшли спільну мову з Білгород-Дністровським ТЦК і я скоро приєднаюся до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це найкращий для мене варіант”, – написав він.
Що кажуть в Одеському обласному ТЦК
Тим часом Одеський обласний ТЦК і СП пояснив ситуацію із затриманням Дмитра Дєнкова.
“Зазначений громадянин тривалий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений у розшук у встановленому порядку. Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області”, – йдеться в повідомленні ТЦК у Facebook.
Там зазначили, що у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для несвоєчасного оновлення облікових даних.
У ТЦК розповіли, що стосовно головного редактора “Економічної правди” склали адмінпротокол, після чого його доправили до РТЦК та СП.
“З огляду на розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК і СП”, – додали у військкоматі.
Що кажуть колеги
На сайті “Української правди” з’явилася офіційна позиція щодо цього інциденту. Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва зазначила, що Дєнков обговорював можливість піти служити і готувався до цього.
“Вирішили, що він мобілізується після проведення банківського форуму наприкінці червня, тому що це важливий для нас захід, його сфера відповідальності та експертиза”, – пояснила вона.
Мусаєва стверджує, що Дмитро оновив свої дані в Резерв+ ще в перший день після запуску застосунку і назвала “брехнею” твердження ТЦК.