В Одеській області затримали головного редактора “Економічної правди”: він вирушає на фронт

Близько доби про місцеперебування Дєнкова не було інформації. Про це повідомляє “Українська правда”.

Як затримали Дмитра Дєнкова

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва пояснила, що Дєнков їхав в Одеську область, щоб відвідати своїх батьків. Прикордонники затримали його на транзитній ділянці.

“За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон і всі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, тому що він не виходив на зв’язок. Лише після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського”, – йдеться в повідомленні УП.

Пізніше Дмитро Дєнков вийшов на зв’язок і дуже стримано прокоментував інцидент.

“Зі мною все гаразд, ми знайшли спільну мову з Білгород-Дністровським ТЦК і я скоро приєднаюся до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це найкращий для мене варіант”, – написав він.

Що кажуть в Одеському обласному ТЦК

Тим часом Одеський обласний ТЦК і СП пояснив ситуацію із затриманням Дмитра Дєнкова.

“Зазначений громадянин тривалий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений у розшук у встановленому порядку. Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області”, – йдеться в повідомленні ТЦК у Facebook.

Там зазначили, що у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для несвоєчасного оновлення облікових даних.

У ТЦК розповіли, що стосовно головного редактора “Економічної правди” склали адмінпротокол, після чого його доправили до РТЦК та СП.

“З огляду на розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК і СП”, – додали у військкоматі.

Що кажуть колеги

На сайті “Української правди” з’явилася офіційна позиція щодо цього інциденту. Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва зазначила, що Дєнков обговорював можливість піти служити і готувався до цього.

“Вирішили, що він мобілізується після проведення банківського форуму наприкінці червня, тому що це важливий для нас захід, його сфера відповідальності та експертиза”, – пояснила вона.

Мусаєва стверджує, що Дмитро оновив свої дані в Резерв+ ще в перший день після запуску застосунку і назвала “брехнею” твердження ТЦК.