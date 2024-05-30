Екс-військкома з Одеси знову ув’язнили, а застава зросла більш ніж у 100 разів

Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань (ДБР) України.

Нагадаємо, співробітники ДБР затримали Борисова в Києві 28 травня 2024 року на виході із СІЗО після того, як за нього було внесено заставу в сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Повідомлялося, що ГБР отримало інформацію, що після сплати застави екс-чиновник планував вийти зі слідчого ізолятора та ховатися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Борисову повідомили вже про нову підозру – в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 140 млн. гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

У ГБР також нагадали, що 29 травня 2024 року ДБР направило до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення.

Борисов сидить у СІЗО з літа 2023 року – його підозрюють у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

У ході розслідування було встановлено факти. придбання членами сім’ї екс-військкома дорогих автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на суму понад 190 млн. гривень, що на 140 млн. перевищує законні доходи фігуранта та членів його сім’ї. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами, зазначали у ГБР.

Крім того, журналісти з’ясували, що матір військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро, а також придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що і теща екс-військкома останніми роками стала володаркою цінного автопарку, не маючи для цього достатніх засобів законного походження, а дружина екс-військкома придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро.

Під час розслідування Євген Борисов намагався уникнути слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місцезнаходження тощо.