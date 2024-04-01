У річках і озерах Одеської області заборонили ловити рибу

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.

Нерест – один із найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

Так, з 1 квітня по 30 червня заборона діє:

на річці Південний Буг у межах Одеської області,

річці Кодима,

Тилігул,

Великий і Малий Куяльник,

Барабой та інших малих річках області.

На деяких водоймах нерестова заборона розпочнеться пізніше – з 15 квітня:

на річці Дністер,

у Дністровському лимані з плавнями,

у Кучурганському водосховищі,

у придунайських озерах – Ялпуг, Кагул, Картал, Катлабух, Саф’ян, Китай, Сасик та ін.

у Стенцівсько-Жебріанських плавнях,

у Хаджибейському лимані.

Зазначається, що заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця.

“На цей період забороняється пересування всіх транспортних засобів або моторних суден у заборонених місцях, у період нересту, на нерестовищах (за винятком встановлених суднових ходів), за винятком суден, що використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади”, – повідомили в рибоохоронному патрулі.

У цей період риболовля дозволяється тільки з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

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Нагадаємо, за незаконний вилов риби передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Сума штрафу становить від 1,6 тис до 7,3 тис грн. Також передбачено обмеження або позбавлення волі до трьох років із конфіскацією знарядь, засобів промислу.