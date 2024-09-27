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В Одеській області врятували дитину з металевої «пастки» (фото)

В Одеській області врятували дитину з металевої «пастки» (фото)

В Подільську Одеської області у хлопчика застрягла нога в металевих конструкціях лавки, довелося викликати рятувальників.

Про неприємну пригоду, яка сталася сьогодні, 27 вересня, на міській автобусній зупинці, розповіли в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

За словами рятувальників, самостійно дитина ніяк не могла звільнити свою ногу.

застряла нога

Пожежникам довелося розрізати металеві конструкції лавки за допомогою гідравлічних ножиць. На щастя, хлопчик не постраждав.

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застрягла нога

Рятувальники закликають батьків стежити за дозвіллям своїх дітей і не залишати їх без нагляду.

Раніше Білгород-Дністровські рятувальники зняли з недобудованої будівлі 11-річного хлопчика, який саморобним канатом вибрався на третій поверх, а злізти не зміг.

 

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