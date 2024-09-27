В Одеській області врятували дитину з металевої «пастки» (фото)

Про неприємну пригоду, яка сталася сьогодні, 27 вересня, на міській автобусній зупинці, розповіли в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

За словами рятувальників, самостійно дитина ніяк не могла звільнити свою ногу.

Пожежникам довелося розрізати металеві конструкції лавки за допомогою гідравлічних ножиць. На щастя, хлопчик не постраждав.

Рятувальники закликають батьків стежити за дозвіллям своїх дітей і не залишати їх без нагляду.

Раніше Білгород-Дністровські рятувальники зняли з недобудованої будівлі 11-річного хлопчика, який саморобним канатом вибрався на третій поверх, а злізти не зміг.