В Одеській області врятували дитину з металевої «пастки» (фото)

В Подільську Одеської області у хлопчика застрягла нога в металевих конструкціях лавки, довелося викликати рятувальників.
Про неприємну пригоду, яка сталася сьогодні, 27 вересня, на міській автобусній зупинці, розповіли в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
За словами рятувальників, самостійно дитина ніяк не могла звільнити свою ногу.
Пожежникам довелося розрізати металеві конструкції лавки за допомогою гідравлічних ножиць. На щастя, хлопчик не постраждав.
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Рятувальники закликають батьків стежити за дозвіллям своїх дітей і не залишати їх без нагляду.
Раніше Білгород-Дністровські рятувальники зняли з недобудованої будівлі 11-річного хлопчика, який саморобним канатом вибрався на третій поверх, а злізти не зміг.