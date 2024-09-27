В Одесской области спасли ребенка из металлической «ловушки» (фото)

О неприятном приключении, которое произошло сегодня, 27 сентября, на городской автобусной остановке, рассказали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, самостоятельно ребенок никак не мог освободить свою ногу.

Пожарным пришлось разрезать металлические конструкции скамейки с помощью гидравлических ножниц. К счастью, мальчик не пострадал.

Спасатели призывают родителей следить за досугом своих детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее Белгород-Днестровские спасатели сняли с недостроенного здания 11-летнего мальчика, который по самодельному канату выбрался на третий этаж, а слезть не смог.