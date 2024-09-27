Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области спасли ребенка из металлической «ловушки» (фото)

В Одесской области спасли ребенка из металлической «ловушки» (фото)

В Подольске Одесской области у мальчика застряла нога в металлических конструкциях скамейки, пришлось вызывать спасателей.

О неприятном приключении, которое произошло сегодня, 27 сентября, на городской автобусной остановке, рассказали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, самостоятельно ребенок никак не мог освободить свою ногу.

застряла нога

Пожарным пришлось разрезать металлические конструкции скамейки с помощью гидравлических ножниц. К счастью, мальчик не пострадал.

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застряла нога

Спасатели призывают родителей следить за досугом своих детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее Белгород-Днестровские спасатели сняли с недостроенного здания 11-летнего мальчика, который по самодельному канату выбрался на третий этаж, а слезть не смог.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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