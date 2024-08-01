На Одещині рятувальники витягли дитину з розпеченого авто (фото)

Сьогодні вдень, 1 серпня, у Білгород-Дністровському районі рятувальники надали допомогу чотирирічній дівчинці, яка залишилася одна в легковому авто та випадково там зачинилася, і все могло закінчитися дуже погано.
Про це розповіли в обласному управлінні ДСНС.
На жаль, через спекотну погоду дитині стало погано. Після того, як співробітники ДСНС врятували дівчинку, її передали матері.
Рятувальники наполегливо закликають: не залишайте дітей і тварин в авто в спеку, адже навіть кілька хвилин у розпеченому авто можуть коштувати життя.
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