На Одещині рятувальники витягли дитину з розпеченого авто (фото)

Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару 15 березня 2024 року, рашисти вдарили по Одесі «Іскандером». Коли на місце вибуху на Дачі Ковалевського приїхали рятувальники та «швидка» — завдали ще одного ракетного удару. Унаслідок атак загинула 21 людина. Двоє з них — співробітники ДСНС. У Міжнародний день вшанування рятувальників згадуємо про цей страшний день, взаємовиручку і загиблих співробітників ДСНС. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Маленька жертва краси: чому немовлятам проколюють вушка та чи варто це робити? Якось у «ТікТок» я потрапила на відео, на якому чотиримісячній дівчинці проколюють вушка. Пістолет лякаюче клацає, дитинка плаче – процедура виглядає не з приємних. За кілька секунд відео викликало тривожність за дитину, якій роблять боляче, і осуд матері-блогерки, яка «знущається» з малюка заради краси. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ