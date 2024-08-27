В Одеській області з недобудови знімали малолітнього екстремала (фото)

Про це розповіли в місцевому управлінні ДСНС.

26 серпня до диспетчера Білгород-Дністровської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що на вул. Перемоги потрібна допомога дитині 11 років – вона не може злізти з третього поверху недобудови.

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До місця події було направлено аварійно-рятувальний підрозділ ДСНС.

Рятувальники за допомогою триколінної драбини та рятувальної мотузки спустили дитину і передали працівникам швидкої медичної допомоги та поліції.

Рятувальники звертаються до батьків – будьте пильними та слідкуйте за тим, як ваші діти проводять відпочинок аби запобігти неприємним наслідкам!

Нагадаємо, на проспекті Академіка Глушка рятувальники зняли з дерева застряглого домашнього кота, а також його господиню.