Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області відремонтували ділянку проблемної дороги

В Одеській області відремонтували ділянку проблемної дороги

У Тарутинській громаді завершено ремонт дороги, яка з’єднує села Ярославове та Виноградівку.

Про це повідомили в Бессарабській селищній раді.

Дорога від Ярославового до Виноградівки була однією з найскладніших для руху транспорту, через її аварійний стан.

«Керівництвом Болградської районної державної адміністрації було підтримано звернення Бессарабського селищного голови Сави Чернєва щодо відновлення цієї ділянки дороги», – йдеться в повідомленні.

Ремонт дороги ділянки дороги Т-16-44 Виноградівка – Нова Іванівка в межах Тарутинської громади проведено в рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення.

На цій ділянці шляху ліквідували ямковість, колійність та вибоїни. А на найпроблемніших ділянках укладено асфальт.

дорога Ярославове - Виноградівка

Ремонт проводився за співфінансування з бюджету Бессарабської селищної ради ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест», яка є субпідрядником компанії «Євродор».

Нагадаємо, у Болградському районі коштом місцевого бюджету відремонтують дорогу між селами Виноградівка та Владичень, яка стала практично непроїзною.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk