В Одеській області відремонтували ділянку проблемної дороги

Про це повідомили в Бессарабській селищній раді.

Дорога від Ярославового до Виноградівки була однією з найскладніших для руху транспорту, через її аварійний стан.

«Керівництвом Болградської районної державної адміністрації було підтримано звернення Бессарабського селищного голови Сави Чернєва щодо відновлення цієї ділянки дороги», – йдеться в повідомленні.

Ремонт дороги ділянки дороги Т-16-44 Виноградівка – Нова Іванівка в межах Тарутинської громади проведено в рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення.

На цій ділянці шляху ліквідували ямковість, колійність та вибоїни. А на найпроблемніших ділянках укладено асфальт.

Ремонт проводився за співфінансування з бюджету Бессарабської селищної ради ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест», яка є субпідрядником компанії «Євродор».

Нагадаємо, у Болградському районі коштом місцевого бюджету відремонтують дорогу між селами Виноградівка та Владичень, яка стала практично непроїзною.