В Одеській області відремонтують одну з найгірших доріг у регіоні

Любашівська громада: фінансова підтримка, медична допомога та хаби для земляків-ветеранів З початком російсько-української війни в громадах актуалізувалася підтримка захисників і захисниць, спрямована на забезпечення якісного й повноцінного життя героям, які повернулися з війни. Яку допомогу надає ветеранам війни Любашівська громада, розповіла начальниця Центру надання адміністративних послуг Ірина Заміхановська. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна – розлучниця: які проблеми є в Рені з підтримкою ветеранів та сімей захисників Мешканка міста Рені Ірина Тимошевська, як і тисячі інших жінок, провела чоловіка на фронт. Як це – бути дружиною військового, можуть зрозуміти по-справжньому лише такі самі дружини. А також матері, сестри, які провели на війну найрідніших людей. Тому в Рені сформувалася неформальна спільнота жінок, які підтримують одна одну, займаються волонтерською діяльністю та, звичайно, тримають постійний зв’язок зі своїми рідними. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ