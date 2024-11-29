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В Одеській області відремонтують одну з найгірших доріг у регіоні

В Одеській області відремонтують одну з найгірших доріг у регіоні

У Болградському районі коштом місцевого бюджету відремонтують дорогу між селами Владичень і Виноградівка, яка стала практично непроїзною.

Про це стало відомо з проєкту рішення Болградської міської ради.

Ділянка дороги М-15 між селами Виноградівка та Владичень завдовжки 17 км у вкрай поганому стані та давно потребує ремонту. Через велику кількість глибоких ям на зустрічному шляху майже неможливо роз’їхатися двом автомобілям.

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дорога Виноградівка-Владичень

Місцеві жителі періодично намагалися виправити ситуацію, підсипаючи сухі матеріали, але це допомагало ненадовго.

дорога Виноградівка-Владичень

Міська рада планує спрямувати на ремонт дороги субвенцію в сумі 5,5 мільйонів грн. Виділити ці кошти вдалося завдяки перевиконанню дохідної частини місцевого бюджету за підсумками десяти місяців.

Тож є надія, що ремонт забезпечить безперешкодний проїзд машинам екстрених служб та шкільному автобусу.

Фото – видання Бессарабія UA, Болградська РДА

 

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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