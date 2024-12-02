В Одесской области отремонтировали участок проблемной дороги

Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете.

Дорога от Ярославово до Виноградовки была одной из самых сложных для движения транспорта, из-за ее аварийного состояния.

«Руководством Болградской районной государственной администрации было поддержано обращение Бессарабского поселкового головы Саввы Чернева по восстановлению этого участка дороги», — говорится в сообщении.

Ремонт дороги участка дороги Т-16-44 Виноградовка — Новая Ивановка в пределах Тарутинской громады проведен в рамках эксплуатационного содержания дорог общего пользования местного значения.

На этом участке пути ликвидировали ямочность, колейность и выбоины. А на самых проблемных участках уложен асфальт.

Ремонт проводился при софинансировании из бюджета Бессарабского поселкового совета ООО «Строительная фирма Паритетбудинвест», которая является субподрядчиком компании «Евродор».

Напомним, в Болградском районе за счет местного бюджета отремонтируют дорогу между селами Виноградовка и Владичень, которая стала практически непроездной.