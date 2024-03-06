В Одеській області створено нову заповідну зону: де вона розташована

Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

1 березня депутати Одеської обласної ради підтримали проєкт рішення про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення територію в межах Саф’янівської сільської ради за рахунок земель запасу комунальної власності сільради, без вилучення у землевласників.

Заказник отримав назву “Схили до Лунга”. Його площа – 11,2 га.

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Як зазначено в проєкті рішення сесії, територія проєктованого ландшафтного заказника місцевого значення “Схили до Лунга” має значну природоохоронну, наукову та рекреаційну цінність, розташована на південь від села Багате, на північ від села Стара Некрасівка Саф’янівської громади в межах прибережно-захисної смуги озера Лунг, його степових схилів і межує з наявним ландшафтним заказником “Лунг”, що був створений ще у 2001 році.

Оголошення ландшафтного заказника місцевого значення “Схили до Лунга” дасть змогу забезпечити охорону, збереження та відтворення цінних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове та рекреаційне значення.

Як додали в департаменті, територію проєктованого заказника рекомендується використовувати як пасовища, але вона має бути збережена від розорювання, щоб зберегти види, що зникають.

Крім того, депутати Одеської облради підтримали проєкти рішень про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення “Чигринська балка” на території Березівського району та “Коло глея” на території Одеського району.

Українська природоохоронна група, за клопотанням якої створили нові заказники в Одеській області, повідомила, що на цих територіях можна зустріти охоронювані види тварин. Наприклад, на території заказника “Схили до Лунга” є колонії червонокнижного виду – ховрашка крапчастого, а також зустрічаються й інші червонокнижні види тварин ꟷ полоз жовточеревий, сиворакша.

На території заказника “Коло глея” виявлено три охоронювані види: черепаху болотну та червонокнижних сиворакшу і сліпця білозубого.

У ландшафтному заказнику “Чигринська балка” трапляються такі червонокнижні рослини, як горицвіт весняний, ковила волосиста, півники понтічні, астрагал шерстистоквітковий, рястка Буше, брандушка різнокольорова – загалом 33 види флори, занесені до різних охоронних списків.