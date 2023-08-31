На Одещині з’являться п’ять нових заповідників: що відомо

2023 року на Одещині екологи планують створити кілька заповідних зон на загальній площі 24 тисячі га.

Про це повідомила директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації Ірина Шатохіна.

У планах створити національний природний парк “Буджацькі степи” та ландшафтні заказники:

“Чигрінська балка”,

“Озеро Кугурлуй”,

“Схили до Лунга” – це береги озера Лунг, розташованого недалеко від Ізмаїла,

“Коло глея”. Глей – старовинна назва глини. Коло глею – це круглий кар’єр, де його видобували. Розташований у селі Калаглія Овідіопольської територіальної громади.

Лише за минулий рік удалося розширити природно-заповідний фонд області майже на 12 тисяч гектарів. Цього досягли за рахунок створення Національного природного парку “Куяльницький” площею 10 800 га та розширення території заповідного урочища “Дністровські плавні” на території Білгород-Дністровського району.

Втім, найчастіше заповідні зони на Одещині існують лише на папері. Показовим тут є приклад нацпарку “Куяльницький”. З’явився він у 2021 році, але й досі не має навіть адміністрації. У той же час, унікальний лиман продовжує висихати і ніяких природоохоронних дій там не проводиться.

За словами Ірини Шатохіної, питанням займається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та має бути вирішене найближчим часом.

Іноді заповідні землі доводиться буквально відвойовувати в судах: органи місцевого самоврядування не завжди підтримують ініціативи щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, а іноді намагаються надати ці території. Особливо це стосується земель на морському узбережжі.

Наприклад, у 2020 році Татарбунарська районна рада затвердила проект збільшення вдвічі площі селища Приморське. До розширення кордонів потрапили землі державної власності, що знаходяться на території Національного природного парку “Тузловські лимани”. Керівництво парку подало до суду і лише у березні 2023 року виграло його. Проте, за словами Шатохіної, чітких кордонів “Тузловських лиманів” досі не встановлено, а необхідні виміри території продовжуються.

Наразі на Одещині функціонують 128 заповідника. З них 19 – загальнодержавного та 109 – місцевого значення. Нині природно-заповідний фонд області займає 164 тисячі гектарів, що становить близько 5% площі регіону.

Зазначимо, Законом України “Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року” передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 12,5% загальної території України.

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