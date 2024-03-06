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Війна, день 702-й: ЗСУ почали застосовувати на полі бою авіабомби

Війна, день 702-й: ЗСУ почали застосовувати на полі бою авіабомби

Розпочалася 742-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На фронті ситуація залишається стабільно складною – ворог атакує на суходолі та з повітря. Водночас українські захисники довели, що для російських загарбників немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі.

Повітряний бій 6 березня: збито 38 “шахедів”

У ніч на 6 березня 2024 року російські окупанти атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками.

Як повідомляють Повітряні сили України, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті бойової роботи збито 38 “шахедів” у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

ЗСУ почали застосовувати далекобійні авіабомби

Минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, на Авдіївському напрямку та в районі Новомихайлівки, а також на лівому березі Херсонської області, де вперше використали надані Францією бомби AASM Hammer по позиціях ворога, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що 4 березня українські захисники завдали удару авіабомбою по об’єкту окупантів у Херсонській області. На оприлюдненому ним відео було показано, що на бомбі було нанесено напис “За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги”.

Французька бомба AASM схожа на раніше передані ЗСУ JDAM. Це бомба з хвостом, твердопаливним реактивним двигуном і носовою системою наведення, що значно збільшує дальність польоту і точність боєприпасу.

Загалом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби “Зоопарк-1”.

Станом на ранок середи, 6 лютого, російські окупанти завели усі кораблі та ракетоносії до пунктів базування.

Втрати ворога на ранок 6 березня 2024 року

Сили оборони за добу знищили:

  • 1250 окупантів,
  • 21 танк,
  • 40 бронемашин,
  • 50 артилерійських систем,
  • 1 реактивну систему залпового вогню,
  • 1 засіб ППО,
  • 58 безпілотників,
  • 1 крилату ракету,
  • 1 корабель,
  • 68 одиниць авто та спецтехніки.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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