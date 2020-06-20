Куланы, заказник и туристический кластер: как будет развиваться Тарутинская степь?

В конце мая в Тарутинскую степь в рамках программы реинтродукции травоядных привезли 20 куланов и 8 ланей. Животные прибыли из заповедника “Аскания-Нова” и Латвии, успешно отбыли месячный карантин и сейчас их выпустили для адаптации в специальный загон, площадью 31 гектар.

– Этот выпуск куланов – первый шаг долгосрочной программы реинтродукции в рамках ревайлдинг инициативы в регионе дельты Дуная, целью которой является создание здесь до 2035 года жизнеспособной свободной популяции от 250 до 300 куланов. Кроме Тарутинского степи мы планируем вернуть кулана на Жебриянскую гряду вблизи г.. Вилково, – комментирует Михаил Нестеренко, исполнительный директор Rewilding Ukraine.

Оказывается, куланы и лани жили в наших степях вплоть до 19 века. Бессарабия была местом жительства десятков видов животных, но в результате бесконтрольной охоты и хозяйственной деятельности человека все они или исчезли или находятся на грани выживания. Даже сусликов и бабаков пришлось завозить в эти края заново. Такое положение дел катастрофически влияет на всю экосистему в целом. Если мы посмотрим на карту пожаров в Европе, то она катастрофическая. Однако, если ее проанализировать, оказывается, что пожары возникают в местах, где мы истребили всех крупных травоядных и перестали делать сенокошение.

– Степь – это не просто трава, которая существует независимо ни от кого. В природе так заведено, что там, где есть растения, должны быть животные, которые их едят. Это естественный природный цикл и взаимодействие. Травоядные животные должны изымать растительность. Если этого не делать – она накапливается подушкой из сена и там уже не живут жаворонки, не живут пресмыкающийся, вся жизнь степи постепенно уходит и раз в несколько лет приходит большой пожар. Оказалось, что все эти животные играют важнейшую роль в потреблении сухой растительной массы и благодаря этому они не происходят. Пожары – самое голодное травоядное животное. Оно приходит и съедает то, что осталось, – объясняет Михаил Нестеренко.

Выпустить куланов и ланей на вольный выпас в степь планируется осенью или в начале следующего года. Для того, чтобы отследить поведение животных на них будут надеты GPS передатчики. А для того, чтобы они не стали жертвами браконьеров Тарутинской степи был присвоен статус заказника, а в кадастровые карты занесены его границы. Теперь любое нецелевое использование земли станет невозможным, так как на эту территорию наложены определенные ограничения. У регистраторов не будет возможности “по ошибке” регистрировать тут участки.

Тарутинская степь изначально намного больше – говорит Алан Джиоев, начальник департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации. – Мы говорим о 13 тыс. гектарах, природоохранных территорий. К сожалению, часть из них распахана, и потеряла свою ценность, а часть из них используется Минобороны в военных целях. Нужно укреплять, развивать, искать кусочки, которые можно добавить и возможно менять управленческий статус. На сегодняшний день администрации с охранными структурами, которые будут объезжать периметр и смотреть, чтобы все было в порядке, у объекта нет. Департамент экологии планирует выставить по периметру территории Тарутинской степи природоохранные знаки, которые будут визуально показывать, где начинаются объекты, а где заканчиваются.

Как один из примеров – только сейчас началась работа по восстановлению незаконно распаханных в 2016 году участков степи. Был заготовлен посевной материал на основе методики, разработанной специалистами заповедника Аскания Нова. Осенью работа по восстановлению и “сборке” распаханных участков продолжится.

Тарутинская степь – второй по величине участок степи в Европе после Аскании. Местные предприниматели, развивающие зеленый туризм, уверены, что новый статус степи и куланы привлекут любителей эко-туризма со всей Европы, ведь это как раз то природное богатство, которое можно увидеть только в Украине. Экологи хотят, чтобы местные громады получали пользу от таких инициатив, уделяли больше внимания развитию экологического туризма на этой уникальной степной территории. Именно поэтому к проекту подключились Центр этнографического и зеленого туризма “Фрумушика-Нова”, Центр регионального развития, Одесская областная и Тарутинская районная администрации, местные сельские советы. Чтобы зафиксировать намерения всеми сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.

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IMG_3379 Памятник чабану . Фрумушика Нова IMG_3378 IMG_3355 IMG_2732

Фото, видео: Юлия Сущенко

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