В одеській лікарні №11 відкриють кардіологічне відділення

В Одеській міській клінічній лікарні №11 ремонтують корпус, у якому планують відкрити нове кардіологічне відділення.
Створення на базі лікарні центру кардіології та кардіоревматології дасть змогу надалі розвиватися як багатопрофільний кластерний медзаклад інтенсивного лікування.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Нещодавно лікарня отримала новий ангіограф, що забезпечить можливість надання в новому відділенні кардіологічної та кардіохірургічної допомоги з проведенням високотехнологічних втручань.
Наразі в корпусі, де буде встановлено обладнання, триває ремонт.
Уже проведено гідроізоляцію фундаменту будівлі, заміну покрівельного перекриття, покрівлі та вікон, утеплення фасаду, монтаж системи електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, кондиціонування, протипожежної системи.
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Тривають оздоблювальні роботи фасаду, укладання плитки, заміна внутрішніх інженерних мереж.
Нагадаємо, ангіограф для лікарні №11, де щорічно проходять стаціонарне лікування близько 23 тис. пацієнтів, придбано спільним проєктом Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.