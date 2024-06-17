В одеській лікарні №11 відкриють кардіологічне відділення

В одеській лікарні №11 відкриють кардіологічне відділення

В Одеській міській клінічній лікарні №11 ремонтують корпус, у якому планують відкрити нове кардіологічне відділення.

Створення на базі лікарні центру кардіології та кардіоревматології дасть змогу надалі розвиватися як багатопрофільний кластерний медзаклад інтенсивного лікування.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Нещодавно лікарня отримала новий ангіограф, що забезпечить можливість надання в новому відділенні кардіологічної та кардіохірургічної допомоги з проведенням високотехнологічних втручань.

Наразі в корпусі, де буде встановлено обладнання, триває ремонт.

лікарня №11, ремонт

Уже проведено гідроізоляцію фундаменту будівлі, заміну покрівельного перекриття, покрівлі та вікон, утеплення фасаду, монтаж системи електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, кондиціонування, протипожежної системи.

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лікарня №11, ремонт

Тривають оздоблювальні роботи фасаду, укладання плитки, заміна внутрішніх інженерних мереж.

лікарня №11, ремонт

Нагадаємо, ангіограф для лікарні №11, де щорічно проходять стаціонарне лікування близько 23 тис. пацієнтів, придбано спільним проєктом Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.

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