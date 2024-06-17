В одеській лікарні №11 відкриють кардіологічне відділення

Рік після обстрілу: який сьогодні вигляд має проспект Шевченка в Одесі (фоторепортаж) Рік тому, 14 червня, російські терористи завдали потужного ракетного удару по Одесі. Вибух був такої сили, що чуло його все місто, ракетами зруйновано знакові для одеситів об’єкти, причому виключно цивільні. Одна з ракет влучила в 10-поверховий бізнес-центр “Шевченківський”, вибуховою хвилею вибито шибки не тільки в будівлях поруч, а й у будинках, що розташовані за кілометр від епіцентру вибуху. Загинули троє людей, ще 13 дістали поранення. Наш фотокореспондент подивився, як виглядає місце обстрілу зараз і дізнався про долю постраждалих організацій. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Поки ти мовчиш, нічого не зміниться»: у центрі Одеси відбулася акція протесту (фоторепортаж) Незабаром буде рік як щосуботи, у будь-яку погоду, біля будівлі одеської мерії на Думській площі збираються як рідні та близькі наших захисників, так і просто не байдужі городяни. Вони не втомлюються нагадувати місцевій владі: нашій армії як ніколи зараз потрібна допомога! А тендери на ремонти, озеленення та інше можуть зачекати і до закінчення війни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

З танцями та відключеннями світла: в Одесі відкрився «Чілдрен Кінофест» (відео) 7 червня в Одесі, одночасно з іншими десятьма містами України, розпочався одинадцятий фестиваль дитячих фільмів «Чілдрен Кінофест». На сьогодні ця подія залишається не лише наймасштабнішою, а й єдиним в країні фестивалем кіно не лише для дітей, а й для всієї сімʼї. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ