В одесской больнице №11 откроют кардиологическое отделение

В одесской больнице №11 откроют кардиологическое отделение

В Одесской городской клинической больнице №11 ремонтируют корпус, в котором планируют открыть новое кардиологическое отделение.

Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии позволит в дальнейшем развиваться как многопрофильноге кластерное медучреждение интенсивного лечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Недавно больница получила новый ангиограф, что обеспечит возможность предоставления в новом отделении кардиологической и кардиохирургической помощи с проведением высокотехнологичных вмешательств.

Сейчас в корпусе, где будет установлено оборудование, продолжается ремонт.

больница №11, ремонт

Уже проведена гидроизоляция фундамента здания, замена кровельного перекрытия, кровли и окон, утепление фасада, монтаж системы электроснабжения, водоснабжения и водоотвода, вентиляции, кондиционирования, противопожарной системы.

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больница №11, ремонт

Продолжаются отделочные работы фасада, укладка плитки, замена внутренних инженерных сетей.

больница №11, ремонт

Напомним, ангиограф для больницы №11, где ежегодно проходят стационарное лечение около 23 тыс. пациентов, приобретено совместным проектом Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

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