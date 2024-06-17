В одесской больнице №11 откроют кардиологическое отделение

В Одесской городской клинической больнице №11 ремонтируют корпус, в котором планируют открыть новое кардиологическое отделение.
Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии позволит в дальнейшем развиваться как многопрофильноге кластерное медучреждение интенсивного лечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Недавно больница получила новый ангиограф, что обеспечит возможность предоставления в новом отделении кардиологической и кардиохирургической помощи с проведением высокотехнологичных вмешательств.
Сейчас в корпусе, где будет установлено оборудование, продолжается ремонт.
Уже проведена гидроизоляция фундамента здания, замена кровельного перекрытия, кровли и окон, утепление фасада, монтаж системы электроснабжения, водоснабжения и водоотвода, вентиляции, кондиционирования, противопожарной системы.
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Продолжаются отделочные работы фасада, укладка плитки, замена внутренних инженерных сетей.
Напомним, ангиограф для больницы №11, где ежегодно проходят стационарное лечение около 23 тыс. пациентов, приобретено совместным проектом Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.