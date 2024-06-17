В одесской больнице №11 откроют кардиологическое отделение

Год после обстрела: как сегодня выглядит проспект Шевченко в Одессе (фоторепортаж) Год назад, 14 июня, российские террористы нанесли мощный ракетный удар по Одессе. Взрыв были такой силы, что слышал его весь город, ракетами разрушены знаковые для одесситов объекты, причем исключительно гражданские. Одна из ракет попала в 10-этажный бизнес-центр «Шевченковский», взрывной волной выбиты стекла не только в зданиях рядом, но и в домах находящихся в километре от эпицентра взрыва. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Наш фотокорреспондент посмотрел, как выглядит место обстрела сейчас и узнал о судьбе пострадавших организаций. ПОДРОБНЕЕ

«Пока ты молчишь, ничего не изменится»: в центре Одессы прошла акция протеста (фоторепортаж) Уже скоро будет год как каждую субботу, в любую погоду, у здания одесской мэрии на Думской площади собираются как родные и близкие наших защитников, так и просто не равнодушные горожане. Они не устают напоминать местным властям: нашей армии как никогда сейчас необходима помощь! А тендеры на ремонты, озеленение и прочее могут подождать и до окончания войны. ПОДРОБНЕЕ

С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест» (видео) 7 июня в Одессе, одновременно с другими десятью городами Украины, начался одиннадцатый фестиваль детских фильмов «Чилдрен Кинофест». На сегодняшний день это событие остается не только самым масштабным, но и единственным в стране фестивалем кино не только для детей, но и для всей семьи. ПОДРОБНЕЕ