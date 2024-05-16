В одній із міських лікарень Одеси встановлено новітній ангіограф

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Обладнання для лікарні №11, де щорічно проходять стаціонарне лікування близько 23 тис. пацієнтів, придбано спільним проєктом Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.

У міністерстві зазначили, що медичної допомоги потребують близько 1,6 тис. пацієнтів із захворюваннями, що вражають судини головного мозку, з них майже половина – це люди з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Тож завдяки появі ангіографічної установки медики зможуть надавати допомогу пацієнтам ще якісніше і швидше: обладнання дасть змогу оперативно надавати допомогу людям із гострим інфарктом міокарда, захворюваннями судин мозку, легенів, кінцівок та іншими патологіями.

Команда медиків уже пройшла кваліфіковане навчання по роботі з обладнанням.

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Після отримання ліцензії від Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯР), яка дозволить експлуатацію ангіографа, лікарі зможуть повноцінно працювати на ньому. стандарти лікування.

В Одесі перший муніципальний ангіограф встановлено в міській лікарні №10. .