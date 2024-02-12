В Одеській області затримали браконьєрів з електровудкою: що їм загрожує

11 лютого браконьєри на дерев’яному човні за допомогою електровудки наловили 117 щук і карасів загальною вагою 40 кг, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Збитки, які порушники завдали рибним запасам України – 364 тис. 599 гривень.

На порушників складено протоколи за ст. 85 ч 4 КУпАП. Човен, знаряддя лову та рибу вилучено поліцією.

За фактом браконьєрства розпочато кримінальне провадження.

Загалом за січень 2024 року інспектори Одеського рибоохоронного патруля зафіксували 65 порушень. 54 справи було передано до суду для притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Протягом місяця вилучено 560,7 кг водних біоресурсів, понад 148 кг з яких за незаконне придбання або збут.

“Також було виявлено 92 од. заборонених знарядь лову (сумарна довжина яких майже 2,4 км). 34 знаряддя лову за актами виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений загальною довжиною 840 м. Затримано три транспортні засоби”. – повідомили в рибоохоронному патрулі.

Загальні збитки, завдані рибному господарству в січні 2024 року, становлять 1 мільйон 986 тисяч грн.