Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Усі хворі госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Кір – це одна з найбільш заразних хвороб у світі. Вірус здатен залишатися активним у повітрі та на поверхнях до двох годин навіть після того, як інфікована людина залишає приміщення. Кір здатен викликати «імунну амнезію» – стан, коли організм стає вразливим до інфекцій, які раніше легко долав.

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Медики зазначають, що в області 26,6% дітей віком 6 років, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані. Серед основних причин: відмова батьків через релігійні переконання та необґрунтоване відтермінування вакцинації.

За 2024 рік в області підтверджено 41 випадок кору, з них 25 дітей.

Медики нагадують, що вакцинація комплексною вакциною від кору, паротиту та краснухи (КПК) – надійний захист.

Дитина має отримати дві дози КПК-вакцини в 1 рік і 6 років згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Наразі вакцина наявна в усіх закладах охорони здоров’я області.

«Щоб вакцинувати свою дитину або зробити щеплення за епідемічними показаннями, зверніться до сімейного лікаря, терапевта або найближчого закладу охорони здоров’я», – кажуть медики.