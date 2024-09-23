В Одеській області на кір захворіла нещеплена дитина та її мати

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Мати та дитина госпіталізовані та отримують належну медичну допомогу. Контактні особи також перебувають під наглядом медиків, робота зі встановлення кола контактних осіб триває.

Кір – надзвичайно заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. Якщо в одному приміщенні перебуває інфікована людина, 9 із 10 нещеплених осіб поруч можуть заразитися. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років. Серед ускладнень кору запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт.

Зазначається, що в Україні цього року захворюваність на кір зросла майже вп’ятеро: за 8 місяців зареєстровано 212 випадків захворювання на кір (за той самий період минулого року – 43 випадки).

Тільки за серпень нинішнього року зареєстровано 60 випадків кору проти 13 у серпні 2023 року.

Щеплення – найкращий захист

Медики нагадують, що вакцинація комплексною вакциною від кору, паротиту та краснухи (КПК) – надійний захист.

Дитина має отримати дві дози КПК-вакцини в 1 рік і 6 років згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Щеплення від кору також може бути зроблено дорослим, які контактували з інфікованим, але в дитинстві не були вакциновані або раніше ніколи не хворіли на кір.

Дорослим потрібна принаймні одна доза, а краще дві з інтервалом в один місяць.

Щоб отримати щеплення або вакцинувати свою дитину проти кору, зверніться до сімейного лікаря або педіатра, або до найближчого закладу охорони здоров’я.

Нагадаємо, у вересні Одеська область отримала вакцину проти сказу, яка запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків.