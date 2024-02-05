В Одеській області запустять “зелений коридор” між пунктами пропуску трьох країн

Про це йшлося на зустрічі в Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що “зелений коридор” дасть змогу зменшити кількість зупинок для вантажівок і, відповідно, прискорити контроль.

Перший пункт домовленостей передбачає розбудову автомобільного пункту пропуску “Рені” для запуску спільного митного та прикордонного контролю з Молдовою. У такому разі митники Молдови зможуть проводити всі необхідні процедури на виїзді з України.

“У рамках створення “зеленого коридору” між пунктами пропуску трьох країн першим кроком є запуск спільного контролю між Україною та Молдовою. Для створення такої можливості ми фактично завершили ремонт пункту пропуску “Рені”, де і працюватимуть служби обох країн. Потребують вирішення питання митного оформлення та кількості персоналу, що будемо опрацьовувати в лютому. Протягом місяця плануємо робочі зустрічі з молдовськими та румунськими колегами, щоб зафіксувати механіку проїзду вантажівок від Рені до Галаца”, – зазначили у відомстві.

Крім цього, план запуску “зеленого коридору” передбачає реконструкцію дороги Рені – Галац і розширення її з 2 до 4 смуг та додаткове технічне оснащення пунктів пропуску.

Нагадаємо, в Одеській області тривають ремонтні роботи на дев’яти контрольно-пропускних пунктах.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що одесити, які прямують у міжнародний аеропорт Кишинів, уже найближчим часом зможуть скористатися спеціальним трансфером.