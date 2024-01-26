З Одеси в аеропорт Кишинів запустять автобус: як працюватиме трансфер

Про це повідомили у прес-службі Одеської облдержадміністрації (військової адміністрації).

Продовжується підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса-Кишинів. В Одеській ОДА провели нараду з українськими та молдавськими прикордонниками та представниками місії EUBAM, де обговорили механізм роботи майбутнього трансферу.

Як зазначив заступник голови Одеської ОВ Сергій Кропіва, запуск трансферу допоможе прискорити проїзд українців, що прямують до міжнародного аеропорту Кишинів та розвантажити пункти пропуску через кордон, насамперед у районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне».

“Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень. Робитимемо все для того, щоб запустити перші автобуси найближчим часом!», – заявив Сергій Кропіва.

Як працюватиме трансфер

Реєстрація пасажирів у електронній системі. Для цього необхідно прикріпити:

копії квитка на літак відправленням з Кишинева,

вказати особисті дані та відомості про військовий облік,

повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб із інвалідністю.

Формування груп пасажирів. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева. Основні напрямки:

Кишинів – Стамбул,

Кишинів – Варшава,

Кишинів – Відень.

Перевезення пасажирів по аеротрансферу. Автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами відправляється з Одеси до Кишинева. Проходження митних та прикордонних процедур проходитиме у прискореному режимі – не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю.

Планується, що вся подорож від Одеси до аеропорту Кишинева займатиме близько 4 годин.

Раніше керівник Одеської ОВ Олег Кіпер повідомляв, що для запуску проекту «Аеротрансферу» необхідні автобуси, які здійснюють перевезення пасажирів. У цьому питанні Одеса розраховує на допомогу ПРООНу.