Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области запустят «зеленый коридор» между пунктами пропуска трех стран

В Одесской области запустят «зеленый коридор» между пунктами пропуска трех стран

Украина договорилась с Молдовой и Румынией о создании «зеленого коридора» между пунктами пропуска «Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) – Галац (Румыния)» для ускорения движения товаров и экспорта украинской агропродукции.

Об этом шла речь на встрече в Брюсселе по развитию экспортной способности Украины, сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что «зеленый коридор» позволит уменьшить количество остановок для грузовиков и, соответственно, ускорить контроль.

Первый пункт договоренностей предусматривает развитие автомобильного пункта пропуска «Рени» для запуска совместного таможенного и пограничного контроля с Молдовой. В таком случае таможенники Молдовы смогут проводить все необходимые процедуры на выезде из Украины.

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«В рамках создания «зеленого коридора» между пунктами пропуска трех стран первым шагом является запуск совместного контроля между Украиной и Молдовой. Для создания такой возможности мы фактически завершили ремонт пункта пропуска «Рени», где и будут работать службы обеих стран. Требуют решения вопросы таможенного оформления и количества персонала, что будем прорабатывать в феврале. В течение месяца планируем рабочие встречи с молдавскими и румынскими коллегами, чтобы зафиксировать механику проезда грузовиков от Рени до Галаца»,  — отметили в ведомстве.

КПП «Рени — Джурджюлешти», ремонт

Кроме этого, план запуска «зеленого коридора» предусматривает реконструкцию дороги Рени — Галац и расширение ее с 2 до 4 полос и дополнительное техническое оснащение пунктов пропуска.

Напомним, в Одесской области продолжаются ремонтные работы на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесситы, направляющиеся в международный аэропорт Кишинев, уже в ближайшее время смогут воспользоваться специальным трансфером.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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