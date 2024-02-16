У в’язниці помер російський опозиційний політик Олексій Навальний – ЗМІ

Олексій Навальний помер у колонії за Полярним колом. Про це повідомляє Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Повідомляють, що ув’язнений політик “після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість”. Йому “проводили всі необхідні заходи, позитивних результатів вони не дали”.

“Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються”, – йдеться в повідомленні.

В СМИ сообщают, что причиной смерти 47-летнего российского оппозиционера стал оторвавшийся тромб.

Олексій Навальний – російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист. Він відомий як організатор демонстрацій проти корупції в росії, а також проти президента путіна і його уряду. Він є лауреатом Премії імені Сахарова 2021 року, яку здобув за свою боротьбу за демократію і права людини в рф.

Навальний також відомий своїми розслідуваннями про корупцію в росії, які він публікував у своєму блозі та YouTube-каналі. Одне з найвідоміших його розслідувань – це фільм “Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара”, в якому він розкриває розкішну резиденцію Путіна на узбережжі Чорного моря.

Що відомо про ув’язнення Олексія Навального

Олексія Навального взяли під варту в січні 2021 року, коли він повернувся в росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння “Новачком”. Після цього суд замінив політику умовний термін на реальний у справі “Ів Роше”.

У березні 2022 року суд засудив Навального до дев’яти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збору донатів і “неповазі” до суду. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі про організацію “екстремістської спільноти”.

Спочатку політик перебував у ВК-6 у Володимирській області. У середині грудня 2023 року Навального етапували в колонію “Полярний вовк” у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

14 лютого 2024 року прессекретарка політика повідомляла, що Навального 27-й раз за час ув’язнення відправили у штрафний ізолятор (ШІЗО).

Смерть політика могла стати наслідком поганого стану здоров’я, який він отримав після отруєння Новачком, а також недостатньої медичної допомоги в ув’язненні. Дехто також підозрює, що його смерть була замовлена або викликана російськими спецслужбами.

Нагадаємо, у 2014 році Навальний перевірив на сепаратизм Одесу.