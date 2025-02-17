Про це в понеділок, 17 лютого, повідомила керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Вона пояснила, що клас чи групу дитячого садка закривають на карантин, якщо хворіє 20 відсотків учнів. Якщо цієї позначки сягає кількість хворих учнів закладу – мають закрити весь заклад.

«Загальний карантин із закриттям усіх закладів освіти оголошується медиками в разі перевищення епідпорогу. Зараз він не перевищений, тому працюємо», – додала Буйневич.

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Батьків просять не відправляти захворілих дітей до навчального закладу та повідомити класного керівника або вихователя, що дитина хворіє.

« Ми розуміємо, що досить велика кількість дітей і дорослих лікуються самостійно і не потрапляють до статистики щодо захворюваності. У школі та садочку мають орієнтуватися не на довідки, а на показання родини. Якщо ви повідомите, що дитина хворіє – це врахують», – пояснила керівниця освітнього департаменту.

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