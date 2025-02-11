Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, посилаючись на оперативну інформацію органів управління освітою станом на 10 лютого.

Зокрема, на дистанційне навчання переведені:

Березівський район – 13 закладів,

Одеський район – 12,

Подільський – 6,

Роздільнянський – 5,

Білгород-Дністровський – 5,

Болградський – 2 заклади.

Також призупинено освітній процес у 5 закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти і в 4-х – дошкільної освіти.

Зростання захворюваності на грип та ГРВІ цього тижня зафіксовано в чотирьох районах Одеської області: Березівському, Б-Дністровському, Болградському та Подільському. При цьому загальний показник епідемічного порога в області не перевищено, але «спостерігається передепідемічний рівень».

Серед госпіталізованих цього тижня, переважна більшість – діти.

Летальні випадки не реєструвалися. А з початку епідсезону зареєстровано 3 летальних випадки (дорослі) з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Також цього тижня в області зареєстровано 26 випадків підозри на кашлюк, 17 із них – в Одеському районі.

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