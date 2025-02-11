дистанційне навчання
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, посилаючись на оперативну інформацію органів управління освітою станом на 10 лютого.

Зокрема, на дистанційне навчання переведені:

  • Березівський район – 13 закладів,
  • Одеський район – 12,
  • Подільський – 6,
  • Роздільнянський – 5,
  • Білгород-Дністровський – 5,
  • Болградський – 2 заклади.

Також призупинено освітній процес у 5 закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти і в 4-х – дошкільної освіти.

Зростання захворюваності на грип та ГРВІ цього тижня зафіксовано в чотирьох районах Одеської області: Березівському, Б-Дністровському, Болградському та Подільському. При цьому загальний показник епідемічного порога в області не перевищено, але «спостерігається передепідемічний рівень».

Серед госпіталізованих цього тижня, переважна більшість – діти.

Летальні випадки не реєструвалися. А з початку епідсезону зареєстровано 3 летальних випадки (дорослі) з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Також цього тижня в області зареєстровано 26 випадків підозри на кашлюк, 17 із них – в Одеському районі.

Читайте також: Чи можна захворіти на COVID-19 і грип одночасно?

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою