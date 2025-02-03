Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування 20 географічних назв в Одеській області. Серед них урочища, балки та гори, які згідно з офіційними документами отримали нові назви:
- острів «Кубанський» в Ізмаїльському районі став «Липованським»,
- урочище «Більшовик» у Березівському районі тепер носить назву «Гайдамацьке»,
- урочище «Радгоспна земля» в Болградському районі стало «Брієнською землею»
- урочище «Чапаєве» в Роздільнянському районі перейменовано на «Шептеріді»
- урочище «Перше травня» в Подільському районі стало «Травневим»
- в Ізмаїльському районі колишні назви балки і гори «Російська» тепер замінені на «Крюшия».
- балка «Фрунзе» в Березівському районі стала Румелійською.
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Нагадаємо, повномасштабна деколонізація і декомунізація нагрянула на Одещину після того, як голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв
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