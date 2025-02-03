Украинские горы Одесчина
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування 20 географічних назв в Одеській області. Серед них урочища, балки та гори, які згідно з офіційними документами отримали нові назви:

  • острів «Кубанський» в Ізмаїльському районі став «Липованським»,
  • урочище «Більшовик» у Березівському районі тепер носить назву «Гайдамацьке»,
  • урочище «Радгоспна земля» в Болградському районі стало «Брієнською землею»
  • урочище «Чапаєве» в Роздільнянському районі перейменовано на «Шептеріді»
  • урочище «Перше травня» в Подільському районі стало «Травневим»
  • в Ізмаїльському районі колишні назви балки і гори «Російська» тепер замінені на «Крюшия».
  • балка «Фрунзе» в Березівському районі стала Румелійською.
По темі: В Одесі перейменували Пушкінський платан і два парки

Нагадаємо, повномасштабна деколонізація і декомунізація нагрянула на Одещину після того, як голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв

Читайте також: Без Пушкінської та Жванецького: в Одесі збираються перейменувати десятки вулиць – повний список

 

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою