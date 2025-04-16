Відповідні рішення ухвалено під час сесії Одеської міськради 16 квітня 2025 року.

45 із 47 присутніх у залі депутатів підтримали створення єдиного департаменту містобудування та земельних відносин. Він утворений шляхом об’єднання департаменту земельних ресурсів і департаменту архітектури та містобудування.

Причиною злиття цих різних департаментів в один чиновники називають зміни законодавства, яке з 2020 року поступово об’єднує містобудівну та земельну сфери в одну.

Ще однією причиною оптимізації департаментів називають неможливість знайти кандидата на посаду Головного архітектора Одеси.

Також сьогодні депутати одноголосно і без обговорення ухвалили проєкт рішення «Про створення Департаменту з питань мобілізаційної підготовки, ведення військового обліку та оборонної роботи Одеської міської ради».

За словами джерел у міськраді, новий виконавчий орган вестиме первинний облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників, які проживають у місті. Збиратимуть інформацію про них за місцем проживання, а не прописки. Ще одна з основних функцій – бронювання.

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