За даними слідства, посадовець вимагав гроші від підприємця за виготовлення дозвільної документації на будівництво та реконструкцію об’єктів у місті.

Під час обшуку у Касимова вилучили помічені купюри. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В останні роки Одеса зазнала значних архітектурних змін. У місті спостерігається активна забудова історичного центру та приморської зони багатоповерхівками. Також зафіксовано випадки руйнування пам’яток архітектури. Експерти пов’язують ці процеси із корупційними схемами в Одеській міськраді.

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