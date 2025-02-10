Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла Олександра Ковальчук, заступниця директора з розвитку в Одеському національному художньому музеї.

За її словами, українські фахівці вже консультувалися з реставраторами вітражів Метрополітен музею в Нью-Йорку та експертами Міжнародного наукового комітету зі збереження вітражів ISCCSG ІКОМОС – CVMA.

«Хочу одразу зауважити, що нам є чому повчитися. У той час, коли ми бачимо приклади, коли елементи старих вітражів викидають, або замінюють на новоробку, європейські та американські колеги пишуть нам про те, як якісно збирати скляний пил, щоб потім використовувати його під час реставрації. Це не жарт. Це стандарт роботи зі зруйнованими вітражами», – пише Олександра Ковальчук.

Зараз у філармонії збирають і сортують елементи вітражів. Кожен фрагмент підписують для подальшої ідентифікації реставраторами та вкладають у скриньки, спеціально виготовлені проєктом «Тисяча дверей».

Наступний етап – це демонтаж секцій, які не випали. Їх доведеться демонтувати повністю, оскільки вітражі й без прильоту були в незадовільному стані та потребували реставрації. Такого висновку дійшли залучені експерти.

Для майбутньої реставрації вітражів необхідне виготовлення науково-реставраційного проєкту. Цей процес може тривати місяці, а може й рік. Потім проєкт мають затвердити в Міністерстві, оскільки Філармонія – це пам’ятка національного значення.

Нагадаємо, обстріл ракетами ввечері 31 січня припав на історичний центр Одеси. У зоні ураження опинилися Літературний, Історико-краєзнавчий, Археологічний музеї, Музей Західного і Східного мистецтва, а також філармонія.

Фото – фейсбук Олександри Ковальчук.