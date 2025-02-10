Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

За допомогою навантажувача комунальники зняли монумент із п’єдесталу і перевезли його на місцевий склад.

Минулого року за розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації від 26 липня 2024 р. вулиця Іларіона Нягу в цьому селищі отримала ім’я Михайла Омеляновича-Павленка.

Іларіон Нягу був діячем Громадянської війни, кавалеристом та товаришем Григорія Котовського. Брав участь у Хотинському повстанні 1919-го, загинув за рік на Волині. Крім того, був нагороджений орденом Червоного Прапора, а в широких колах став відомим завдяки стрічці «Ожидайте нас на рассвете» 1963-го року.

Днями в населених пунктах Одеської області позбулися погруддя Кутузову та таблички на честь Котовського.

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