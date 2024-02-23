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В одеських багатоповерхівках почнуть ремонтувати ліфти

В одеських багатоповерхівках почнуть ремонтувати ліфти

В Одесі у 2024 році планують провести ремонт 36 ліфтів. Зараз проводиться процедура оголошення тендерних торгів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Нагадаємо, програма розвитку ЖКГ в Одесі була ухвалена в травні 2023 року. Для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів уже розроблено проєктні документації.

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Як розповів депутат міськради Петро Обухов, на минулій сесії міськради департаменту ЖКГ було виділено додаткові кошти – 298 млн. З них:

  • 50 млн на протиаварійні роботи в житлових будинках;
  • 55 млн на заміну ліфтів;
  • 37 млн на ремонт насосів та іншого обладнання.

Відомо, що в Одесі у 1800 ліфтів закінчився граничний термін експлуатації, тому їх потрібно терміново ремонтувати.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що цільову програму з модернізації ліфтів продовжили до 2026 року. У міськраді кажуть, що в термін не вклалися через брак грошей і підрядників. До того ж необхідні для ліфтів запчастини раніше закуповували в Білорусі. А після 24 лютого 2022 року довелося шукати нових постачальників у європейських країнах.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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